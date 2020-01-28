МКМС закликає молодих піаністів узяти участь у конкурсі пам’яті Горовиця

Міністерство культури, молоді та спорту закликає молодих піаністів та їхніх вчителів взяти участь в Міжнародному конкурсі молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця.

Про це йдеться на сторінці МКМС у Facebook.

“Ставте перед собою масштабні цілі - візьміть участь в Міжнародному конкурсі молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця. Його лауреатами в різні роки були Вадим Холоденко, Марія Кім, Олексій Гринюк. Перемога в цьому конкурсі - це свідчення найвищого рівня виконавської майстерності, а участь - це творчі амбіції”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують на престижності цього конкурсу, адже це єдиний в Україні конкурс, який увійшов до складу Всесвітньої федерації міжнародних конкурсів (WFIMC), а з 2002 року став членом Європейської спілки молодіжних музичних конкурсів (EMCY).

За роки існування у конкурсних змаганнях взяли участь понад 1300 молодих музикантів із 35 країн світу (“Горовиць-Дебют”, Молодша, Середня та Старша групи). Це центр музичного й культурно-просвітницького життя України і організатор значних міжнародних мистецьких акцій.

У МКМС звертають уваги на строки прийому онлайн заявок на участь. Він закінчується 1 лютого 2020 року.

Конкурс, започаткований у 1995 році, вшановує пам'ять нашого славетного співвітчизника, легендарного піаніста Володимира Горовиця .