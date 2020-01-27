В Україні стартує акція "Шість мільйонів сердець" пам’яті жертв Голокосту

У понеділок, 27 січня, по всій Україні відбудуться масові заходи вшанування жертв Голокосту.

Про це інформує Об’єднана єврейська громада України.

"27 січня, в День пам’яті жертв Голокосту, у різних містах України пройдуть пам’ятні церемонії, жалобні мітинги, меморіальні виставки та інші заходи в пам’ять про жертв Катастрофи. Цього дня в Україні та в усьому світі згадуватимуть євреїв, які були знищені нацистською машиною Голокосту тільки за те, що вони були євреями", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нинішнього року пам’ятні церемонії об’єднані ідеєю, що має назву "Шість мільйонів сердець", - у пам'ять про шість мільйонів євреїв, убитих у роки Другої світової війни.

Заходи пройдуть практично в усіх містах України, де чинилися масові розстріли євреїв. Зокрема, у Києві, Білій Церкві, Нікополі, Запоріжжі, Дніпрі, Мелітополі, Маріуполі, Харкові, Львові, Чернівцях, Одесі, Кропивницькому тощо.

Окрім основних церемоній і покладання квітів та каменів (за єврейською традицією) до меморіалів, відбудуться пам’ятні виставки, лекції, бесіди, вистави та зустрічі з людьми, які пережили Голокост, а також праведниками, які їх рятували.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня у Польщі на високому міжнародному рівні відзначать 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Участь у заходах із нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту візьмуть офіційні делегації майже 60 країн та міжнародних організацій. Україну представлятиме Президент Володимир Зеленський