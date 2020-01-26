У Києві 27 січня вшанують пам’ять жертв Голокосту
Укрінформ
У Києві 27 січня відбудеться Всеукраїнська акція пам’яті жертв Голокосту «Шість мільйонів сердець».
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"27 січня о 14:00 у Колонній залі КМДА відбудеться Всеукраїнська акція пам’яті жертв Голокосту «Шість мільйонів сердець», - йдеться у повідомленні.
Організаторами заходу є Єврейський форум України та Єврейський фонд в Україні Аркадія Монастирського.
Шість свічок у пам’ять про шість мільйонів жертв Голокосту запалять державні діячі України, глави дипломатичних місій, колишні в’язні гетто та концтаборів, Праведники народів світу.
Завершиться Меморіальна церемонія поминальною молитвою. У церемонії візьмуть участь музиканти струнного квартету «Cordes».