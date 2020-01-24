Нацрада нагадує телеканалам, що 27 січня – День пам’яті жертв Голокосту

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 27 січня на державному рівні відзначається в Україні, починаючи з 2012 року, відповідно до постанови Верховної Ради "Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру".

Про це нагадує на сайті Національна рада з питань телебачення і радіомовлення і звертає увагу керівників телерадіоорганізацій на необхідність внесення цього дня відповідних змін до програм теле- та радіопередач.

"27 січня, коли увесь світ згадує одну з найтрагічніших сторінок в історії людства, Національна рада закликає вітчизняних телерадіомовників вшанувати пам’ять жертв нацистських репресій і рекомендує при плануванні програм і передач на цей день керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради 2015 року", - ідеться в повідомленні.

У Нацраді також нагадали, що під час німецької окупації в роки Другої світової війни жителі України зазнали численних переслідувань за расовою, етнічною, національною приналежністю та масових страт єврейського населення. За статистикою, серед 6 мільйонів євреїв, що загинули внаслідок нацистської політики терору, понад 1,5 мільйона були нашими співгромадянами.

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На міжнародному рівні офіційне вшанування пам’яті загиблих внаслідок Голокосту 1933 – 1945 років розпочалося після ухвалення відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН у 2005 році, співавторами якої стали майже 100 держав, зокрема й Україна. Резолюція також нагадує про необхідність виховання толерантності, терпимості й поваги до прав людини, аби убезпечити майбутні покоління від повторення ганебних помилок та страшних злочинів минулого.