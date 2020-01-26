Ксенія Капітанська, капітан поліції, патрульна поліцейська

На розмову Ксенію Капітанську вдалося вихопити з її графіку на 20 хвилин. В Україні вона буде лише три дні. А потім знову повернеться до служби в миротворчій місії на Кіпрі під егідою ООН.

Капітан поліції, патрульна поліцейська, член правління Української асоціації представниць правоохоронних органів, Ксенія Капітанська з 5 жовтня 2019 року несе службу у складі національного персоналу МВС України у міжнародній операції ООН підтримання миру та безпеки.

Чи легко потрапити до місії ООН, основні обов’язки миротворця, чи має значення стать та трішки особистого з перших вуст від жінки-миротворця.

МІСЦЕ СЛУЖБИ НЕ ОБИРАЄШ, ОРІЄНТУЮТЬСЯ НА ТВОЮ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

Я перебуваю у складі національного персоналу миротворчої місії під егідою ООН на Кіпрі. Я не сама обирала місце служби, просто мої навички, здібності, рівень підготовки та вміння найбільше знадобилися саме тут.

Основне завдання – підтримка миру та безпеки в цьому регіоні.

В ПРОЦЕСІ ВІДБОРУ В МИРОТВОРЦІ НЕМАЄ РІЗНИЦІ, ЯКОЇ ТИ СТАТІ. ГОЛОВНЕ – ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Мій шлях до миротворчої діяльності розпочався три роки тому. Знайомий із цивільного сектору, який колись проходив службу в Національній гвардії та служив в миротворчій місії в Судані, розповів мені, що в МВС є можливість спробувати свої сили і в миротворчих місіях.

Я написала рапорт, затвердила у керівництва і віддала його в кадрову службу. Через рік мене викликали на здачу іспиту – частини відбору. Він називається SAAT. Протягом трьох тижнів нас готували, потім ми складали іспит. Перший тиждень – внутрішній відбір на базі НАВС, під час якого перевіряють навички керування автомобілем, знання іноземної мови – англійська чи французька і загальна психологічна підготовка.

Першочергово по списку нас було 160 людей, по факту приїхало близько 120, пройшли відбір 68, серед них семеро дівчат.

Другий тиждень – коротка підготовка до самого іспиту.

Третій тиждень - іспит SAAT із представниками Організації Об’єднаних Націй.

Після нього треба пройти медичну комісію. До слова, вона дуже прискіплива. Ти не знаєш, у яких умовах доведеться проходити службу, тому тебе готують до найскладнішого.

Після іспиту – ти знаходишся у резерві міжнародних місій. І якщо у Нью-Йорку твою анкету розглянуть і твої дані підійдуть, то тебе запросять для проходження служби.

Коли я потрапила до резерву, мені сказали: «живи своїм життям, не сиди, не чекай». Проходження відбору – це не стовідсотково, що ти потрапиш до місії.

Ще через півтора роки мені надійшло повідомлення про участь у місії. І вже 5 лютого буде чотири місяці як я служу під егідою ООН.

Перед самим відрядженням до Кіпру, я пройшла ще двотижневі курси в Національній академії внутрішніх справ. Додатковий курс англійської, перемовини по рації, медична підготовка, всі ключові моменти служби – це дуже допомогло адаптуватися.

В процесі відбору в миротворці немає різниці, якої ти статі Виключно – професіоналізм.

ПЕРШІ ДНІ СЛУЖБИ НА КІПРІ

Як тільки я прибула на Кіпр, пройшла вступний курс про особливості служби та роботи місії. Це дуже насичені п'ять днів. На шостий день ми вже заступали на службу.

До речі, саме в перші 5 днів зі мною трапилась історія, яку я ніколи не забуду. Після вступного інструктажу потрібно було скласти ще один іспит з керування автомобілем. Машини патрулів ООН дуже габаритні, ну прямо дуже здорові. Якщо немає досвіду кермувати таким авто, виникає навіть складність припаркуватись. Але для мене особливо важко було звикнути до того, що там лівосторонній рух і правостороннє кермо. А перед іспитом в тебе немає можливості потренуватися. І я їхала по місту, а мій мозок кричав: «Ти їдеш по зустрічній смузі!».

Служба у складі миротворчого персоналу для будь-кого починається зі звичайного патруля. А вже потім, якщо твої знання та навички дозволяють, можеш податися на більш високу посаду. Наприклад, я з 9 січня отримала призначення на посаду заступника командира сектору із співпраці з цивільними.

КІПРІОТИ РОЗУМІЮТЬ, ЩО МИРОТВОРЦІ – ЦЕ БЕЗПЕКА

Миротворці патрулюють буферну зону, виявляють порушників дозвільного режиму. Буферна зона – це не простір огороджений колючим дротом, це територія Кіпру і кіпріоти мають право там здійснювати будь-яку господарську діяльність. Там навіть є фабрики. Але, для того, щоб ООН могла контролювати ситуацію, бо саме вона відповідальна за все, що там відбувається, і був створений дозвільний режим. У місії три компоненти – поліція, військові, цивільний компонент. І коли місія надає дозвіл на діяльність в буферній зоні, всі три компоненти розглядають питання та надають дозвіл.

Громадяни, які хочуть працювати, випасати худобу чи займатися іншою діяльністю, мають подати документи на отримання дозволу. Наша задача контролювати, щоб зберігався нейтралітет та не було напруження ситуації в буферній зоні. Варто зазначити, що там лишаються позиції військових з обох сторін конфлікту. Тому, навіть наближення того ж фермера зі сторони Республіки Кіпр до позицій турецьких військових, може бути не правильно трактовано. Наше завдання цього не допустити.

Що стосується місцевого населення, то вони розуміють, навіщо місія ООН там знаходиться, вони це цінують, вони за це вдячні. В основному, ми отримуємо підтримку від громадян з обох боків.