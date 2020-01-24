Цьогоріч уряд запланував зміцнення системи екстреної медицини — Гончарук

Уряд запланував серйозне зміцнення системи екстреної медичної допомоги у 2020 році.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цей рік заплановано дуже серйозне зміцнення системи екстреної медичної допомоги. Ми плануємо понад 200 приймальних відділень побудувати по Україні та кожне відділення ми вже зараз проєктуємо"- сказав Гончарук.

За його інформацією, нині в Україні ситуація є дуже складною, адже багато людей помирає з тих, хто міг би вижити, якби система охорони здоров'я працювала краще.

"Насправді ці 160 тисяч людей ми можемо рятувати, якщо наша медична система була б ефективнішою. За один день не зробиш", - наголосив прем'єр-міністр.

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За його словами, проблеми є всюди, від корупції та відкатів на закупівлі медичного обладнання та транспорту до відсутності довіри до медиків.