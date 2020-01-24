Уряд ухвалив рішення для покращення медпослуг в селах

Кабінет Міністрів ухвалив рішення для покращення надання медичних послуг в сільській місцевості для понад одного мільйона людей.

Як повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, таке рішення було ухвалене на засіданні Уряду 24 січня.

"Уряд ухвалив рішення, що дозволить покращити надання медичних послуг в сільській місцевості для понад 1 млн людей. Суть постанови — в ефективному використанні залишків державної субвенції з бюджету, яка спрямовуватиметься на розвиток медицини в сільській місцевості", - зазначив Гончарук.

Крім того він зауважив, що розпорядники коштів на місцях зможуть ефективно використати залишки субвенції для добудови нових амбулаторій. Також ці кошти можна буде використовувати для того, щоб докупити автотранспорт для амбулаторій, які вже працюють і тих, будівництво яких уже розпочато в попередні два роки.