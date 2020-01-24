ВАКС продовжив запобіжний захід "королю контрабанди" Альперіну

Вищий антикорупційний суд продовжив до 23 березня запобіжний захід одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, який підозрюється у справі про схеми на митниці.

Про це пресслужба ВАКС повідомила у Facebook.

"23 січня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання про продовження покладених раніше обов'язків при обранні запобіжного заходу одеському бізнесменові, підозрюваному у організації махінацій на митниці. Підозрюваний, як і раніше, зобов'язаний носити електронний засіб контролю (браслет) до 23 березня та виконувати попередньо покладені на нього обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада 2019 року НАБУ і САП затримали та оголосили підозру 10 особам, серед яких - 7 чиновників ДФС і митниці, у справі про махінації з розмитненням товарів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

НАБУ затримало Альперіна 27 листопада, коли він добровільно з'явився на допит у САП. Згодом йому оголосили підозру. Слідство вважає бізнесмена керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави. На початку грудня Альперін вийшов із СІЗО під заставу.