Альперін каже, що "вдихнув морозне повітря свободи"

Одеський бізнесмен Вадим Альперін вийшов із СІЗО, де перебував з 27 листопада.

Про це він сам повідомив у Facebook.

"З першим снігом, Київ!

Вдихнути на повні груди морозне повітря свободи, особливо приємно! - написав він.

Альперін зазначив, що хоче "підкинути" свіжих новин про себе, і подякував "всім, хто чекав".

Підтвердження виходу Альперіна з СІЗО з боку правоохоронних органів поки немає.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада НАБУ і САП затримали і оголосили підозру 10 особам, серед яких - 7 чиновників ДФС і митниці, у справі про махінації з розмитненням товарів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців втік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

У свою чергу адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит у САП. 27 листопада НАБУ затримало Альперіна, коли він з'явився на допит у САП.

Вищий антикорупційний суд 29 листопада обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.

Фото: Цензор.нет