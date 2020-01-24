В Україні відзначають День зовнішньої розвідки

В Україні 24 січня відзначається День зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Саме 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки. Відтоді у складі Політичного департаменту Директорії УНР почав працювати відділ закордонної інформації з метою проведення розвідувальної роботи щодо активно діючих проти УНР ворогів, а також стосовно країн – потенційних супротивників.

22 листопада 2018 року Президент Петро Порошенко підписав Указ № 381/2018 про затвердження 24 січня Днем зовнішньої розвідки України.

Цим документом вперше в історії української державності було встановлене офіційне свято українських розвідників.

Із професійним святом розвідників привітав секретар РНБО Олексій Данілов.

“Шановні офіцери, працівники та ветерани-розвідники! Щиро вітаю із професійним святом! Сьогодні, в непрості для України часи, на вас покладено надважливе завдання - забезпечувати державну безпеку за її кордонами, почасти в складних та небезпечних умовах. Від результатів вашої роботи нині залежить не лише безпека громадян України, а й їх життя”, - наголосив Данілов.

Він висловив слова вдячності розвідникам за патріотизм, професіоналізм і відвагу у справі збереження суверенітету України та забезпечення національних інтересів та побажав їм витримки, міцного здоров'я, добробуту та щастя.