Росія перекидає на Донбас військову техніку і боєприпаси — розвідка

Російські окупанти використовують неконтрольовані Україною ділянки кордону, зокрема пункти пропуску "Успенка", "Довжанський" та "Дяково", для постачання на тимчасово окуповану територію боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"Насамперед окупанти нарощують запаси артилерійських снарядів, мінометних мін, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню і гранатометів", - сказав він.

За його словами, до підрозділів російсько-окупаційних військ продовжує надходити поповнення з числа найманців, які були відібрані та пройшли підготовку на території РФ.

Переважно це особи з бойовим досвідом або досвідом проходження служби за військово-обліковими спеціальностями снайперів, розвідників та артилеристів.