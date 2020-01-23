Рада готова працювати над підтримкою освітньої галузі - Разумков

Рада готова працювати над підтримкою освітньої галузі - Разумков

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради у Twitter.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає пресслужба, Разумков запевнив, що Верховна Рада готова працювати над підтримкою освітньої галузі і побажав університету великих випусків і здібних студентів.

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Раніше повідомлялося, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 23 січня здійснив робочу поїздку в Одеську область.

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