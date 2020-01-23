Рада готова працювати над підтримкою освітньої галузі - Разумков
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради у Twitter.
"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова", - йдеться у повідомленні.
Голова Верховної Ради @verkhovna_rada Дмитро Разумков @DRazumkov відвідав Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 23, 2020
Він зазначив, що Верховна Рада готова працювати над підтримкою освітньої галузі 🇺🇦 і побажав університету великих випусків і здібних студентів. pic.twitter.com/5raV2Wgy2N
Як зазначає пресслужба, Разумков запевнив, що Верховна Рада готова працювати над підтримкою освітньої галузі і побажав університету великих випусків і здібних студентів.
Раніше повідомлялося, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 23 січня здійснив робочу поїздку в Одеську область.