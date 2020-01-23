МОЗ: новий коронавірус схожий на той, що циркулював у 2002-2003 роках

Новий коронавірус, який протягом останніх двох місяців поширюється в Китаї, схожий на той, що циркулював у світі в 2002-2003 роках.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що нас насторожує, за даними наших іспанських колег, 80% геному вірусу відповідає геному атипової пневмонії. Це також коронавірус, який призвів до спалаху захворюваності в 2002-2003 роках, тоді постраждало 8 тис. осіб в усьому світі, з них показник летальності становить 10%", - сказав високопосадовець.

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Водночас він зазначив, що в Україні в той період поширення схожого вірусу не було зареєстровано жодного випадка захворювання на нього.

За останніми даними, кількість заражених коронавірусом у Китаї зросла до 631 особи.

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