Реєстрація на пробне ЗНО завершується у п'ятницю

У п'ятницю, 24 січня, останній день реєстрації для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Нагадуємо, реєстрація вважається завершеною після здійснення оплати", - йдеться у повідомленні.

Учасники пробного ЗНО матимуть можливість: ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року; виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час; оцінити свій рівень навчальних досягнень.

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Станом на 17 січня на пробне ЗНО зареєструвалося 65 890 осіб. Більшість осіб (48 816) виявили бажання складати пробне тестування з двох навчальних предметів.