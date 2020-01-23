Третина ветеранів готові повернутись до служби

Результати опитування продемонстрували, що понад 30% ветеранів готові повернутися до активної військової служби.

Про це йдеться в результатах дослідження "Життя після конфлікту: опитування щодо соціально-демографічних та соціально-економічних характеристик ветеранів конфлікту на Сході України та їхніх сімей" від Міжнародної організації з міграції, презентованого у четвер 23 січня в Укрінформі.

"Результати опитування продемонстрували, що третина ветеранів (33%) була готова повернутися до активної служби. Проте майже половина опитаних (47%) не розглядала для себе можливості повернення",- йдеться у документі.

Як зазначають автори дослідження, готовність повернутися на військову службу трохи відрізнялася залежно від віку ветеранів.

"Респонденти віком 35 років та старші частіше відповідали, що не мають наміру повертатися на військову службу на сході України. Найбільша частка тих, хто відповіли, що не знають, чи хотіли б повернутися на військову службу, була виявлена серед вікової групи 18–34 роки", - йдеться у результатах дослідження.

Водночас, готовність повертатись на військову службу залежить від тривалості періоду після повернення.

Так, 55% ветеранів, що перебувають вдома менше року, заявили про таку готовність. З тих, хто перебуває вдома вже більше року, про готовність знову виходити на військову службу повідомили 28%.

Дослідження проводилося впродовж липня-жовтня 2019 року.

Було опитано 2 530 респондентів, включно з ветеранами та членами їхніх сімей, у Києві та Київській області, а також Дніпропетровській і Львівській областях, де концентрація ветеранів є найбільшою.

Читайте також: Близько половини ветеранів війни на Донбасі почуваються ізольованими від суспільства

1 780 інтерв’ю проведено з ветеранами, які безпосередньо брали участь у виконанні бойових завдань на сході України (Донецька/Луганська області) з квітня 2014 року; 750 інтерв’ю проведено з членами сімей ветеранів (дружинами, чоловіками або партнерами, з якими ветерани ведуть спільне господарство).

Відбір респондентів здійснювався із застосуванням методу "снігової кулі". Дослідження також доповнене результатами аналізу обговорень у фокус-групах.