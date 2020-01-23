Смертельний коронавірус: аеропорту "Бориспіль" не забороняли приймати рейси з Китаю

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” отримав лист від ДУ “Лабараторний центр на повітряному транспорті МОЗ України” щодо коронавірусу і в ньому не рекомендували будь-які обмеження на поїздки і торгівлю з Китаєм.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Бориспіль".

"21 січня аеропорт “Бориспіль” отримав лист від санітарно-карантинного підрозділу ДУ “Лабораторний центр на повітряному транспорті МОЗ України” (далі – СКП) з роз’ясненнями щодо недіагностованої пневмонії, викликаної коронавірусом. Своїм офіційним листом СКП повідомляє, що контролює ситуацію і перебуває в тісному контакті з Національними органами влади Китаю. А також не рекомендує будь-які обмеження на поїздки і торгівлю з Китаєм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оповіщення про вимоги, обмеження, заборони (в тому числі по країнах, де зареєстровано хворобу), заходи та порядок їх дотримання надходять від Державіаслужби або інших органів державного управління на ім’я генерального директора аеропорту. Крім цього, інформація про виявлення на борту повітряного судна особи з ознаками інфекційної хвороби може надійти від екіпажу повітряного судна за 30 хвилин до прибуття в аеропорт або після зарулювання повітряного судна на місце стоянки.

"Після встановлення трапа першим на борт відповідного повітряного судна піднімається черговий СКП, оцінює за клініко-епідеміологічними даними ситуацію та, у випадку відсутності на борту хворого/підозрілого на інфекційну хворобу, надає дозвіл на продовження обслуговування пасажирів, розвантажування вантажу тощо. Або у випадку підтвердження – дає вказівку встановити повітряне судно на санітарне місце стоянки", - пояснюють в аеропорті.

Аеропорт "Бориспіль" запевняє, що всі співробітники аеропорту та інших задіяних організацій діють згідно затверджених технологічних інструкцій та максимально контролюють ситуацію.

Як повідомлялося раніше, невідома форма пневмонії призвела до смерті дев'яти осіб в Китаї, також 571 особа захворіла. За неофіційними повідомленнями, кількість хворих може сягнути 1000-1300 осіб.

Вірус вже поширився за межі Китаю, випадки зараження зафіксовані в Південній Кореї, Японії, США і Таїланді, випадки з підозрою на інфікування виявлені в Сінгапурі, Гонконгу й Австралії.