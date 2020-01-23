В Україні автономізовано понад 90% лікарень - НСЗУ

В Україні автономізовано понад 90% спеціалізованих медичних закладів.

Про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я (НСЗУ), який є в розпорядженні Укрінформу.

"Станом на 21 січня вже 93% закладів, що надають спеціалізовану, третинну та екстрену медичну допомогу, автономізувалися - перейшли у статус комунального некомерційного підприємства", - йдеться у повідомленні.

За даними НСЗУ, повністю автономізовані медзаклади, що надають спеціалізовану, третинну та екстрену допомогу у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Черкаській областях.

На завершальному етапі: Житомирська обл - 99,0%, Кіровоградська обл - 99,02%, Харківська обл - 98,87%.

Найкращу динаміку за останні 2 місяці показала Луганська область - з 10% автономізації на початку листопада 2019 до 93%. Також швидка динаміка у Дніпропетровській області - з 31% до 97%.

Високі темпи автономізації у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

У НСЗУ зазначили, що зміна правової форми є необхідною умовою для входу в реформу - підписання контракту з НСЗУ на надання медичних послуг у рамках програми медичних гарантій.