МКМС вітає українців із Днем Соборності

Міністерство культури, молоді та спорту привітало українців із Днем Соборності.

Текст привітання оприлюднений у Тelegram-каналі міністерства.

“22 січня увійшло в історію України як велике державне свято. Відзначають його щороку в день проголошення Акта возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві”, - зазначили в МКМС.

Ця дата продовжує символізувати неподільність та суверенність українських земель.

22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, відзначається День Соборності України.

Читайте також: Посольство США у День Соборності закликає РФ поважати суверенітет України

Це свято офіційно встановлене у 1999 році. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності й Свободи України". Однак у 2014 році указом Президента свято було відновлено як День Соборності України.