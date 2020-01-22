Посольство США у День Соборності закликає РФ поважати суверенітет України

Посольство США в Україні у День Соборності закликало Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом.

Про це йдеться у повідомленні американської дипустанови у Twitter.

"У #ДеньСоборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв раніше Укрінформ, Представництво Європейського Союзу в Україні також привітало українців із Днем Соборності та вкотре заявило про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої держави.

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У середу, 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, відзначається День Соборності України.