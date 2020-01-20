Благодійних внесків у лікарнях не буде - Скалецька

Зі стартом реформ на вторинній ланці медичної допомоги лікарні отримуватимуть кошти за контрактами НСЗУ, за платні послуги, від страхових компаній та від місцевої влади.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Я сподіваюся, що неформальні платежі лікарні взагалі вимагати не будуть. Оскільки заклади, крім контракту з НСЗУ, отримують можливість отримувати інші кошти за платні послуги, або з місцевого бюджету, від страхових компаній. Місцевий бюджет може створити місцеві програми щодо тих чи інших захворювань. Це означає, що законних способів отримувати офіційні платежі достатньо багато. Неформальних платежів, благодійних внесків – не буде", - сказала Скалецька.

Вона додала, що у випадку, якщо такі платежі вимагатимуть, громадяни можуть поскаржитися на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Також, за її словами, механізму співоплати пацієнтом за деякі медичні послуги поки що немає.

"Про співоплату ми не говоримо. Насправді є кілька моделей, як може дофінансуватися система надання медичної допомоги. Робота над законопроєктами ведеться більше в парламенті. Ми підтримуємо конституційні рішення, пов'язані з додатковим фінансуванням отримання медичної допомоги", - сказала Скалецька.

Вона додала, що цього року планується підготовка та широке обговорення законопроєкту про страхове медичне забезпечення.

Фото: Ельдара Сарахмана / rozmova.wordpress.com