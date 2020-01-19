При Мінветеранів створили робочу групу щодо захисту ув'язнених учасників війни з РФ
Укрінформ
При Міністерстві ветеранів стала діяти робоча група з питань дотримання прав та свобод ув'язнених УБД.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Це постійно діючий, громадський, консультативно-дорадчий, колегіальний орган, який очолив Денис Поліщук.
До групи увійшли правники, журналісти, громадські діячі: Войтко Олександр, Горак Єлизавета, Біловчук Дмитро, Бурлакова Валерія, Дорохов Олександр, Карась Євген, Кляровська Леся, Криган Любов, Медведько Андрій, Мороз Віктор, Овчаренко Віталій, Толмачов Віталій, Фещик Наталія.
Як раніше повідомляло агентство, уряд затвердив порядок фінансування програми психологічної реабілітації учасників АТО\ООС.