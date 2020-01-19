При Мінветеранів створили робочу групу щодо захисту ув'язнених учасників війни з РФ

При Мінветеранів створили робочу групу щодо захисту ув'язнених учасників війни з РФ

Укрінформ
При Міністерстві ветеранів стала діяти робоча група з питань дотримання прав та свобод ув'язнених УБД.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Це постійно діючий, громадський, консультативно-дорадчий, колегіальний орган, який очолив Денис Поліщук.

До групи увійшли правники, журналісти, громадські діячі: Войтко Олександр, Горак Єлизавета, Біловчук Дмитро, Бурлакова Валерія, Дорохов Олександр, Карась Євген, Кляровська Леся, Криган Любов, Медведько Андрій, Мороз Віктор, Овчаренко Віталій, Толмачов Віталій, Фещик Наталія.

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Як раніше повідомляло агентство, уряд затвердив порядок фінансування програми психологічної реабілітації учасників АТО\ООС.

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