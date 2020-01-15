Уряд затвердив порядок фінансування програми психологічної реабілітації учасників АТО\ООС

Уряд затвердив порядок фінансування програми психологічної реабілітації учасників АТО\ООС

Укрінформ
Кабінет міністрів затвердив порядки використання коштів за програмою щодо заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації постраждалих під час Революції Гідності і захисників суверенітету України в АТО/ООС.

Про це інформує пресслужба Мінветеранів.

"Досягти безперервного фінансування, а відтак продовжити проводити заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, санаторно-курортного лікування постраждалих під час Революції Гідності та тих, хто захищав суверенітет України в АТО/ООС вдалось завдяки тому, що сьогодні під час чергового засідання уряду були затверджені порядки використання коштів на відповідні заходи", - йдеться у повідомленні.

Тож, наголошують у Мінветеранів, кошти, передбачені на реалізацію цих програм, "будуть спрямовуватись з бюджету вже".

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"Зазначимо, що раніше цей процес часто затягувався в часі і відтак, гроші починали використовуватись через кілька місяців від початку нового фінансового року, тобто не раніше ніж з весни", - відмітили у міністерств

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