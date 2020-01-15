Кабінет міністрів затвердив порядки використання коштів за програмою щодо заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації постраждалих під час Революції Гідності і захисників суверенітету України в АТО/ООС.

Про це інформує пресслужба Мінветеранів.

"Досягти безперервного фінансування, а відтак продовжити проводити заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, санаторно-курортного лікування постраждалих під час Революції Гідності та тих, хто захищав суверенітет України в АТО/ООС вдалось завдяки тому, що сьогодні під час чергового засідання уряду були затверджені порядки використання коштів на відповідні заходи", - йдеться у повідомленні.

Тож, наголошують у Мінветеранів, кошти, передбачені на реалізацію цих програм, "будуть спрямовуватись з бюджету вже".

"Зазначимо, що раніше цей процес часто затягувався в часі і відтак, гроші починали використовуватись через кілька місяців від початку нового фінансового року, тобто не раніше ніж з весни", - відмітили у міністерств