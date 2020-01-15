В “Голосі України” опублікували закон про посилення соцзахисту осіб з інвалідністю внаслідок війни

У парламентській газеті "Голос України" опубліковано закон про посилення соціального захисту осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Закон № 431-ІХ "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни" також оприлюднено на сайті видання.

Документ підвищує рівень соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції (АТО) та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, зокрема з числа волонтерів і добровольців, та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.

Закон, зокрема, надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, МВС та інших центральних органів виконавчої влади, як здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила цей закон 20 грудня 2019 року, а 13 січня 2020 року його підписав Президент Володимир Зеленський.