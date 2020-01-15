"Голос України" опубліковав закон щодо протидії земельному рейдерству

У парламентській газеті "Голос України" опубліковано Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству".

Закон № 340-IX також оприлюднено на сайті видання.

Документ, зокрема, спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин.

У законі прописано вдосконалення процедури держреєстрації земельних ділянок, прав на них, взаємодії Державного земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству" 5 грудня 2019 року, 13 січня 2020 року документ підписав Президент Володимир Зеленський.

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За словами голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, документ дозволить комплексно протидіяти рейдерству та на законодавчому рівні створить дієві запобіжники для протидії протиправному захопленню земельних ділянок.

Голова комітету зауважив, що в разі запровадження закону державний реєстр і державний кадастр будуть в автоматичний спосіб обмінюватися інформацією.

Також цей закон зобов’язує оцифрувати усі наявні у Держгеодастрі відомості про раніше видані державні акти та зареєстровані договори оренди і в максимально стислі терміни внести ці дані до кадастру.

За словами голови комітету, законом вводяться запобіжники щодо підробляння документів нотаріального типу.