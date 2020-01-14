Уряд запустить програму фінансування за зниженими відсотками для бізнесу

Уряд запускає програму фінансування за зниженими відсотками для малого та середнього бізнесу (МСБ) і планує провадити податкову реформу на початку весни.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав у Facebook.

"Уряд запускає програму фінансування за зниженими відсотками для малого та середнього бізнесу. Також існують інші програми компенсації відсоткової ставки, наприклад в агро - для купівлі землі або с/г техніки. І також планує податкову реформу на початку весни (зниження та оптимізація податків дозволить бізнесу більш ефективно працювати). Ми також сподіваємось на значне зниження облікової ставки НБУ", - написав Милованов.

Він також додав, що в Україні потрібно створювати ринки капіталу і покращувати роботу судів та правоохоронних органів.

"Ми маємо забезпечити повний захист прав власності та унеможливити рейдерство. І, нарешті, ми можемо стимулювати розвиток бізнесу через спеціальні інвестиційні преференції", - зауважив Милованов.

Міністр нагадав, що за оперативною інформацією Національного банку протягом 2019 року обсяг кредитів, наданих банками резидентам, зменшився на 9,4% (або 100,9 млрд грн) - до 972,3 млрд грн станом на 1 січня 2020.

У тому числі, наданих корпоративному сектору – зменшився на 12,8% (або 112,0 млрд грн) - до 762,2 млрд грн.

Зменшення корпоративних кредитів відбулось як в національній валюті (на 7,4% або 35,1 млрд грн), так і в іноземній (на 19,3% або 76,9 млрд грн).

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Разом з тим, надані кредити домогосподарствам збільшились на 4,7% (або 9,3 млрд грн) - до 205,3 млрд грн.

При цьому, кредити домогосподарствам у національній валюті зросли (на 24,1% або 32,6 млрд грн), а в іноземній – зменшились (на 38,4% або 23,3 млрд грн).