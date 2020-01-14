Уряд запустить програму фінансування за зниженими відсотками для бізнесу

Уряд запустить програму фінансування за зниженими відсотками для бізнесу

Укрінформ
Уряд запускає програму фінансування за зниженими відсотками для малого та середнього бізнесу (МСБ) і планує провадити податкову реформу на початку весни.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав у Facebook.

"Уряд запускає програму фінансування за зниженими відсотками для малого та середнього бізнесу. Також існують інші програми компенсації відсоткової ставки, наприклад в агро - для купівлі землі або с/г техніки. І також планує податкову реформу на початку весни (зниження та оптимізація податків дозволить бізнесу більш ефективно працювати). Ми також сподіваємось на значне зниження облікової ставки НБУ", - написав Милованов.

Він також додав, що в Україні потрібно створювати ринки капіталу і покращувати роботу судів та правоохоронних органів.

"Ми маємо забезпечити повний захист прав власності та унеможливити рейдерство. І, нарешті, ми можемо стимулювати розвиток бізнесу через спеціальні інвестиційні преференції", - зауважив Милованов.

Міністр нагадав, що за оперативною інформацією Національного банку протягом 2019 року обсяг кредитів, наданих банками резидентам, зменшився на 9,4% (або 100,9 млрд грн) - до 972,3 млрд грн станом на 1 січня 2020.

У тому числі, наданих корпоративному сектору – зменшився на 12,8% (або 112,0 млрд грн) - до 762,2 млрд грн.

Зменшення корпоративних кредитів відбулось як в національній валюті (на 7,4% або 35,1 млрд грн), так і в іноземній (на 19,3% або 76,9 млрд грн).

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Разом з тим, надані кредити домогосподарствам збільшились на 4,7% (або 9,3 млрд грн) - до 205,3 млрд грн.

При цьому, кредити домогосподарствам у національній валюті зросли (на 24,1% або 32,6 млрд грн), а в іноземній – зменшились (на 38,4% або 23,3 млрд грн).

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