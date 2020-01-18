Справу затриманого в Україні “єдинороса” розгляне столичний суд

Обвинувальний акт відносно учасника незаконній організації "Автоканал Севастополя", що призвів до окупації Криму, буде розглядати Дніпровський районний суд м.Києва.

Про це повідомила прессекретар прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко в Facebook.

"Київський апеляційний суд за результатами розгляду клопотання прокуратури автономії про визначення територіальної підсудності, визначив Дніпровський районний суд як суд, який розглядатиме обвинувальний акт стосовно громадянина України, учасника незаконній організації" Автоканал Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підготовче судове засідання призначено на 27 січня 2020 року.

Як повідомлялося, прокуратура АР Крим 19 грудня 2019 року передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, учасника незаконній організації "Автоканал Севастополя", який обвинувачується в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Ігоря Кучерявого затримали 4 грудня 2019 року під час перетину адміністративного кордону з Кримом. 6 грудня йому висунуто обвинувачення в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст. 110 КК України).

У ході розслідування встановлено, що обвинувачений в лютому — березні 2014 року був активним учасником організації "Автоканал Севастополя", яка сприяла окупації півострова, а саме: забезпечувала роботу незаконних блокпостів у Севастополі, здійснювала спостереження за штабом Військово-морських сил Збройних сил України, військовими частинами України, вела спостереження за проукраїнські налаштованими громадянами, українськими військовослужбовцями, а також збирала і передавала інформацію за допомогою радіостанцій, координуючи таким чином незаконну діяльність "самооборонівців". Пізніше, під час проведення "загальнокримського референдуму", учасники організації здійснювали спостереження та патрулювання на дільницях, де відбувалося голосування.

Суд обрав Кучерявому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 6 лютого 2020 року.