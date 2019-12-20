Прокуратура АРК передала справу "єдинороса" Кучерявого до суду

Прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно учасника партії «Единая Россия» та незаконної організації «Автоканал Севастополя».

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

“Прокуратура автономії за результатами проведеного досудового розслідування передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, учасника незаконної організації “Автоканал Севастополя”, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)”, - йдеться в документі.

У ході розслідування встановлено, що обвинувачений у лютому - березні 2014 року був активним учасником організації “Автоканал Севастополя”, яка сприяла окупації півострова, а саме: забезпечувала роботу незаконних блокпостів у Севастополі, здійснювала спостереження за штабом Військово-морських сил Збройних сил України, військовими частинами України.

Учасники “автоканалу” передавали отриману інформацію через радіостанції, координуючи таким чином незаконну діяльність “самооборонівців”. Пізніше, під час проведення “загальнокримського референдуму”, учасники організації здійснювали спостереження та патрулювання на дільницях, де відбувалось голосування.

Як повідомлялося, незаконна громадська організація «Автоканал Севастополя» у 2014 році, під час подій «російської весни» в Криму, вела спостереження за містом, за проукраїнськи налаштованими громадянами, українськими військовослужбовцями. Члени незаконної ГО передавали інформацію за допомогою радіо іншим учасникам організації, а також на територію Росії. Цю інформацію використовували для нейтралізації протидії України спробам окупувати та анексувати територію Криму.

4 грудня цього року на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники СБУ затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого, який у березні 2014 року був учасником організації “Автоканал Севастополя”, яка через канали зв'язку координувала роботу “самооборонівців”. Суд обрав Кучерявому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 6 лютого 2020 року.

Фото: ark.gp.gov.ua