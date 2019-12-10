Затриманого в Україні “єдинороса” відправили під домашній арешт

Херсонський міський суд обрав запобіжний захід члену російської політичної партії “Єдина Росія”, підозрюваному в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 6 лютого 2020 року.

Про це інформує портал Судова влада України, посилаючись на матеріали пресслужби суду.

“Ухвалою слідчого судді від 10 грудня 2019 року клопотання слідчого було задоволено та застосовано стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 6 лютого 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, таке рішення ухвалене слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Галиною Радченко за результатом розгляду клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в місті Херсон) про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія”.

У повідомленні вказано, що член партії “Єдина Росія” підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій особою, яка є представником влади).

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники СБУ затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого.

6 грудня стало відомо, що Служба безпеки в АР Крим з дислокацією у Херсоні повідомила йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

За версією слідства, підозрюваний у березні 2014 року був учасником організації “Автоканал Севастополя”, яка через канали зв'язку координувала роботу “самооборонівців”, а також причетний до організації та забезпечення роботи блокпостів у Севастополі, спостереження за окремими військовими частинами України та дільницями, де відбувалось голосування на так званому “загальнокримському референдумі”.