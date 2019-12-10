Суд обирає запобіжний захід “єдиноросу”, затриманому на адмінмежі з Кримом

У Херсонському міському суді клопотання про обрання запобіжного заходу члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому розглядають на закритому судовому засіданні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Захисник підозрюваного заявив клопотання про здійснення закритого судового засідання з метою забезпечення заходів безпеки підозрюваного та його самого, оскільки на їх адресу надходять погрози від невідомих осіб», - зазначила суддя Галина Радченко.

Херсонський суд обирає запобіжний захід члену "Єдиної Росії", підозрюваному у посяганні на територіальну цілісність України / Фото: Ірина Староселець‎, Укрінформ

Під час судового засідання адвокат Кучерявого заявляв, що на його адресу та на адресу його підзахисного неодноразово надходили погрози.

Прокурор при розгляді клопотання покладався на розсуд суду, підозрюваний підтримав клопотання свого захисника.

Як зазначила суддя, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню. Вирішуючи питання про задоволення клопотання суддя виходила з наступного – з пояснення захисника вбачається, що на його адресу та адресу його підзахисного надходять погрози, прокурором ставиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за певною адресою. Таким чином при оголошенні рішення суду та під час розгляду громадськості може стати відоме місце проживання підозрюваного.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники СБУ затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого.

6 грудня стало відомо, що Служба безпеки в АР Крим з дислокацією у Херсоні повідомила йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

За версією слідства, підозрюваний у березні 2014 року був учасником організації “Автоканал Севастополя”, яка через канали зв'язку координувала роботу “самооборонівців”, а також причетний до організації та забезпечення роботи блокпостів у Севастополі, спостереження за окремими військовими частинами України та дільницями, де відбувалось голосування на так званому “загальнокримському референдумі”.