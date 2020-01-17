Рада ухвалила постанову для поліпшення соціального захисту дітей

Рада ухвалила постанову для поліпшення соціального захисту дітей

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила постанову 2672 "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні".

Документ підтримав 351 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова пропонує затвердити комплекс заходів на поліпшення становища українських дітей та удосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення та дотримання прав дитини в Україні.

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Так, Рада постановляє Кабінету міністрів ужити низку заходів "у зв’язку з накопиченням проблемних питань у сфері забезпечення та захисту прав дитини, виникненням нових викликів, пов’язаних зі збройним конфліктом на сході країни, безсистемним реформуванням базових процедур та структур, завдання яких полягає у забезпеченні та дотриманні прав дітей, які становлять шосту частину українського соціуму".

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