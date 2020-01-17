Рада ухвалила постанову для поліпшення соціального захисту дітей

Верховна Рада ухвалила постанову 2672 "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні".

Документ підтримав 351 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова пропонує затвердити комплекс заходів на поліпшення становища українських дітей та удосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення та дотримання прав дитини в Україні.

Так, Рада постановляє Кабінету міністрів ужити низку заходів "у зв’язку з накопиченням проблемних питань у сфері забезпечення та захисту прав дитини, виникненням нових викликів, пов’язаних зі збройним конфліктом на сході країни, безсистемним реформуванням базових процедур та структур, завдання яких полягає у забезпеченні та дотриманні прав дітей, які становлять шосту частину українського соціуму".