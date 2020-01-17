Запобігання корупції: Рада планує зміни у деякі закони

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону "Про запобігання корупції".

Відповідний законопроєкт №2500 підтримало 311 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу. Читайте також: Рада відхилила законопроєкт про Бюро фінрозслідувань Як зазначається, ухвалення такого документа зумовлене необхідністю приведення положень законодавства до норм Закону "Про запобігання корупції". Зокрема, у текстах окремих законів і законодавчих актів містяться бланкетні норми, що відсилають до положень закону "Про засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність.