Запобігання корупції: Рада планує зміни у деякі закони
Укрінформ
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону "Про запобігання корупції".
Відповідний законопроєкт №2500 підтримало 311 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначається, ухвалення такого документа зумовлене необхідністю приведення положень законодавства до норм Закону "Про запобігання корупції". Зокрема, у текстах окремих законів і законодавчих актів містяться бланкетні норми, що відсилають до положень закону "Про засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність.