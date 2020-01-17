Рада відхилила законопроєкт про Бюро фінрозслідувань

Верховна Рада відхилила законопроєкт №1208-2 “Бюро фінансових розслідувань”, який 17 січня мав бути розглянутий у другому читанні.

Відповідне рішення підтримали 253 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт передбачав, що Бюро фінансових розслідувань стане центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовуватиметься та координуватиметься Кабінетом міністрів України. Водночас документом пропонувалося ліквідувати податкову міліцію.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 13 січня, керуючись частиною 5 статті 44 Закону «Про комітети Верховної Ради України», переглянув законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань після отримання негативного висновку Головного юридичного управління Апарату ВР. Комітет рекомендував парламенту відхилити цей документ.

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Як повідомлялося, в першому читанні законопроект №1208-2 було ухвалено на початку жовтня 2019 року.