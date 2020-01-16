Рада ухвалила закон з поправками до Податкового кодексу

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №1210 із поправками до Податкового кодексу щодо протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування.

За відповідне рішення проголосувало 283 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документом закріплюється запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементація норм, передбачених Планом протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS), а також реформування інституту фінансової відповідальності та вдосконалення процедури адміністрування податків та зборів.

Законом удосконалено процедуру оскарження рішень контролюючих органів шляхом створення постійного дорадчого органу при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а саме Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків, до повноважень якої належатиме розгляд скарг на рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику у передбачених Податковим кодексом випадках.

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Таким чином, Україна має змогу покращити імідж у міжнародних відносинах, вдосконалити процедури адміністрування податків та зборів, отримати додаткові надходження до державного та місцевого бюджетів.

Як відомо, раніше, бізнес-спільнота розкритикувала законопроєкт - бізнес турбують високі штрафи, розширення бази оподаткування рентою і зміни щодо акцизів.