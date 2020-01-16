Рада ухвалила закон про адміністрування податків

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” (№1209-1).

За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вперше за історію України запроваджуємо відповідальність держави за штрафи або шкоду, заподіяну платнику податків у випадку порушення його прав. Ми передбачаємо вину як обов'язкову умову для притягнення платника за вчинення деяких податкових правопорушень”, - зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, презентуючи законопроєкт у сесійній залі.

За словами Гетманцева, документ містить також низку норм, які спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування великим бізнесом, та створює такі самі умови для великого бізнесу, які діють “в усьому цивілізованому світі”.

Зокрема, документ вдосконалює електронний кабінет платника податків та порядок електронного спілкування між платником податків і контролюючим органом.

Також вносяться зміни до низки законодавчих актів України. Так, законом уточнено порядок направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та змінено розмір санкцій за порушення вимог закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

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Крім того, уточнено формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих сільськогосподарських товарів, при досягненні якої у сільськогосподарського товаровиробника виникає право на отримання бюджетної дотації відповідно до закону «Про державну підтримку сільського господарства України».

Ухвалено зміни до закону «Про судовий збір» щодо максимальної величини ставки судового збору у разі подання до адміністративного суду апеляційної або касаційної скарги на рішення суду.

Запроваджено ліцензування як виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, так і на роздрібної торгівлі ними.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1209-1 у першому читанні 3 грудня 2019 року.