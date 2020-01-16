Рада посилила захист осіб з інвалідністю при містобудуванні

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)" (№0863).

Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цим законом, зокрема, вносяться доповнення до закону “Про регулювання містобудівної діяльності”, що дозволять облаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під’їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Також народний депутат з фракції "Слуга народу" Ганна Бондар, представляючи законопроєкт до другого читання, зазначила, що документ доповнено визначеннями, що досі відсутні у законодавстві, це - "засоби безперешкодного доступу до об'єктів" та "маломобільні групи населення".

"Передбачено можливість облаштування засобів безперешкодно доступу осіб з інвалідністю до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури у разі, якщо ці роботи здійснюються з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил", - сказала Бондар.

Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування пропонується встановити Кабінету міністрів.

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Згідно з законом, засоби безперешкодного доступу до об’єктів - це інженерно-технічні, функціональні частини (елементи, конструкції) будинків, споруд будь-якого призначення, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки об’єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема пандуси, підйомники та платформи для осіб з інвалідністю, звукові системи тощо.

Маломобільні групи населення - особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками.