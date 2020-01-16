Рада посилила захист осіб з інвалідністю при містобудуванні
Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Цим законом, зокрема, вносяться доповнення до закону “Про регулювання містобудівної діяльності”, що дозволять облаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під’їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
Також народний депутат з фракції "Слуга народу" Ганна Бондар, представляючи законопроєкт до другого читання, зазначила, що документ доповнено визначеннями, що досі відсутні у законодавстві, це - "засоби безперешкодного доступу до об'єктів" та "маломобільні групи населення".
"Передбачено можливість облаштування засобів безперешкодно доступу осіб з інвалідністю до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури у разі, якщо ці роботи здійснюються з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил", - сказала Бондар.
Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування пропонується встановити Кабінету міністрів.
Згідно з законом, засоби безперешкодного доступу до об’єктів - це інженерно-технічні, функціональні частини (елементи, конструкції) будинків, споруд будь-якого призначення, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки об’єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема пандуси, підйомники та платформи для осіб з інвалідністю, звукові системи тощо.
Маломобільні групи населення - особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками.