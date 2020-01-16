Рада продовжила закупівлю ліків спеціалізованими організаціями

ВР ухвалила закон "Про внесення змін до розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медвиробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі" (№ 2540).

Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою ухвалення закону є створення умов на законодавчому рівні для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, протягом квітня 2020 року, а також забезпечення доступу громадян до таких лікарських засобів та медичних виробів.

Законом у пункті 2 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" чинної редакції закону "Про публічні закупівлі" цифри і слова "31 березня 2020 року" замінено на цифри і слова "30 квітня 2020 року включно".

Ухвалення закону дозволить створити умови на законодавчому рівні для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, а також забезпечити доступ громадян до лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються такими спеціалізованими організаціями, відповідно до чинного законодавства.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".