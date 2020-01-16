Рада переходить на "цифру" - депутати ухвалили закон

Народні депутати ухвалили закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу" (№2492).

Закон підтримав 251 депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Остаточна редакція враховує висновки Регламентного комітету та юридичного управління Апарату Верховної Ради та передбачає поступовий перехід парламенту на роботу у цифровому форматі. Передбачено з 4 лютого по 1 вересня документообіг у парламенті у паперовій або електронній формі. Кожен народний депутат зможе вносити законопроєкти і поправки, звернення і запити не лише як зараз, за власноручним автографом, а й шляхом накладання ЄЦП у електронному кабінеті як на своєму робочому місці, так і віддалено зі службового планшета, які почали видавати народним депутатам", - повідомив член Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Павло Фролов, презентували законопроєкт.

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Він додав, що "ніяких стосів паперу, що тиражуються сьогодні на всіх депутатів, а потім ідуть у смітник, з 4 лютого не буде".

"Той депутат, який потребуватиме для роботи роздруківку конкретних законопроєктів, отримає її за своєю вимогою. А вже з початку 4 сесії, тобто з вересня цього року, електронна форма документообігу стане основною крім кількох випадків застосування паперової", - зазначив Фролов.

За словами депутата, паперова форма документообігу з вересня 2020 року буде застосовуватися лише при підписанні оригіналу ухваленого закону, внесенні змін до Конституції, ратифікації міжнародних договорів, кадрових питань, якщо документи міститимуть конфіденційні та персональні дані, а також при поданні заяв від фракцій або народних депутатів під час пленарного засідання.