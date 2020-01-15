ВР удосконалила перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку

Верховна Рада внесла зміни до ряду кодексів, якими комплексно врегульовуються питання організації діяльності Верховного Суду.

Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці зміни, в першу чергу, дозволять забезпечити єдність судової практики. По-друге, це планомірно зменшить кількість залишків справ у Верховному Суді, збалансує навантаження справами між різними юрисдикціями та сприятиме швидкому розгляду", - зазначив член комітету з питань правової політики Павло Павліш, презентуючи законопроєкт.

За його словами, запровадження процесуальних фільтрів касаційного оскарження відіграватиме позитивну роль у забезпеченні ефективності касаційного провадження, а також сприятимуть підвищенню його авторитету як найвищого судового органу, що здійснює перегляд важливих і екстраординарних спорів.

Депутат наголосив, що зазначені зміни відповідають загальним тенденціям процесуальної політики європейської демократії, зокрема Європейського суду з прав людини.

"Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що право на оскарження судових рішень не є абсолютним і підлягає обмеженню збоку держави", - сказав Павліш.

Він також уточнив, що цей закон підкреслює особливий статус суду касаційної інстанції, що слугуватиме фундаментальною умовою гармонізації функцій у системі судів.

Закон "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку" визначає чіткі підстави для касаційного оскарження рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції. Передбачається норма, якою нівелюється можливість зловживання учасниками справи своїми процесуальними правами, зокрема спрощується порядок розгляду відводу суддів у разі подання його напередодні або в день засідання.

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Водночас, вилучаються деякі види забезпечення позову, які використовувались у різних способах рейдерського захоплення майна. Визначається, що у разі оскарження ухвал суду про відмову в прийнятті або повернення зустрічного позову, про відмову в прийнятті або повернення позову третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, ухвал про зупинення провадження у справах, які подані з пропуском строку на рік оскарження. Так, до апеляційної касаційної інстанції направляються матеріали оскарження, що значно зменшить строки розгляду таких справ по суті заявлених вимог.

У разі закриття провадження судовою апеляційною чи касаційною інстанцією у зв'язку з недопустимістю спору справа направляється до суду першої інстанції правильної юрисдикції. Це нівелює можливість пропуску строку позовної давності через помилкове визначення юрисдикції.