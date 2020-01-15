ОАСК відкрив справу про нелегітимність діючого складу Ради суддів

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом про визнання діючого складу Ради суддів України нелегітимним та припинення повноважень шести її членів.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про визнання діючого складу Ради суддів України нелегітимним та припинення повноважень шести її членів”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд привести склад РСУ у відповідність до положень ст. 133 закону України “Про судоустрій та статус суддів” та припинити повноваження Андрія Жука, який є суддею ВС у складі Касаційного адміністративного суду, Юрія Власова - судді ВС у складі Касаційного господарського суду, Сергія Єремейчука — судді ВС у складі Касаційного кримінального суду, Андрія Калараша - судді ВС у складі Касаційного цивільного суду, Віктора Маслова - судді Вищого антикорупційного суду України та Валерії Чорної - судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України.

На думку позивача, на сьогодні склад РСУ є нелегітимним, бо порушено основоположний принцип її формування, а саме: вищевказані члени обиралися за квотою від місцевих загальних та адміністративних судів, апеляційних господарських судів та апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

З моменту обрання зазначених членів РСУ вони перейшли працювати до інших судів поза межами критеріїв квотності. При цьому, зазначає позивач, наявність представників ВАКС у складі РСУ взагалі не передбачено законом.

Окрім того, ще однією вимогою позову є скасування всіх рішень РСУ, що були прийняті за участю вищевказаних членів з моменту їх призначення на посади суддів ВС та ВАКС.

Суд залучив у якості третіх осіб Андрія Жука, Віктора Маслова, Валерію Чорну, Юрія Власова, Сергія Єремейчука та Андрія Калараша і ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.