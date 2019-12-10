Вища рада правосуддя пояснила, чому вирішила не звільняти суддю ОАСК Аблова

Вища рада правосуддя визнала помилковим висновок своєї Другої Дисциплінарної палати та постановила внести подання про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва Євгенія Аблова, тому це рішення змінено на винесення суворої догани з позбавленням права на отримання доплат протягом трьох місяців.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

"10 грудня 2019 року Вища рада правосуддя, розглянувши скаргу судді окружного адміністративного суду міста Києва Аблова Євгенія Валерійовича на рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 8 квітня 2019 року № 1067/2дп/15-19 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, вирішила змінити рішення..., застосувати до судді Аблова Є.В. дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дисциплінарну справу стосовно судді Аблова відкрито на підставі скарги Бутко К.Т. на його дії під час розгляду справи за адміністративним позовом громадської організації до Національного антикорупційного бюро України, а також на підставі скарги Маселка Р.А. на дії цього судді під час надання інтерв’ю телеканалу «Право ТV». Зокрема, скаржники вказували на недотримання суддею Абловим правил суддівської етики і стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, та допущення Абловим поведінки, що порочить звання судді.

Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що суддею Абловим під час постановлення ухвали про самовідвід від розгляду справи та надання інтерв’ю телеканалу «Право-ТV» вчинені дії, які є підставою для дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України № 1402-VІІІ «Про судоустрій і статус суддів». Крім того, на думку Дисциплінарної палати, дії судді Аблова свідчать про вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, що є несумісним зі статусом судді.

Таким чином, рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 8 квітня 2019 року № 1067/2дп/15-19 суддю Аблова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді внесення подання про звільнення судді з посади.

Аблов подав до Вищої ради правосуддя скаргу, у якій просив скасувати зазначене рішення та закрити дисциплінарне провадження.

Доповідач з цього питання у ВРП Володимир Говоруха, здійснивши перевірку доводів судді та дослідивши матеріали дисциплінарної справи, вважає, що Друга Дисциплінарна палата ВРП "дійшла помилкового висновку, що під час заявлення заяви про самовідвід та прийняття ухвали про його задоволення суддя Аблов вчинив дії, які можна розцінювати як дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 3 частини першої статті 106 Закону № 1402-VIII".

"Водночас, за результатами перевірки скарги встановлено, що коментар судді Аблова Є.В. під час інтерв’ю на телеканалі «Право-ТV» стосовно обставин справи, яка була у його провадженні та передана на розгляд іншому судді, поставив під сумнів об’єктивність та неупередженість оцінки судом фактичних обставин справи, а отже, був шкідливим для авторитету правосуддя. Таким чином, висновок Дисциплінарної палати про наявність у діях судді Аблова Є.В. складу дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону № 1402-VІІІ, є правильним", - наголошують у ВРП.

Таким чином, Вища рада правосуддя вирішила зазначене рішення Другої Дисциплінарної палати змінити і застосувати до судді ОАСК Євгена Аблова дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

Раніше ЦПК повідомив, що Вища рада правосуддя на засіданні 10 грудня "відмовилася звільняти одіозного суддю Майдану Євгена Аблова".

Як відомо, Аблов є фігурантом справи щодо втручання деяких суддів ОАСК у роботу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Суддів Окружного адмінсуду Києва Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка і його голову Павла Вовка у серпні допитали слідчі Генпрокуратури та вручили їм повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.