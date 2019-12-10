Одіозного суддю Майдану не звільнили, а лише позбавили премії

Вища рада правосуддя оголосила сувору догану з позбавленням премій протягом 3 місяців судді Окружного адміністративного суду міста Києва Євгенію Аблову.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

“Вища рада правосуддя під час свого засідання 10 грудня відмовилася звільняти одіозного суддю Майдану Євгена Аблова. Натомість його покарали лише суворою доганою з позбавленням премій протягом 3 місяців”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, за таке рішення проголосували всі присутні 13 членів Вищої ради правосуддя.

За інформацією ЦПК, сам Аблов не був присутній під час розгляду, проте журналісти його зустріли поблизу будівлі ВРП.

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Активісти Центру протидії корупції, Автомайдану та Фундації DEJURE влаштували акцію під будівлею Вищої ради правосуддя та принесли на її засідання фото з Майдану, щоб нагадати членам ВРП, які наслідки мали рішення судді Аблова для Революції гідності".

Зокрема, він дав підставу "Беркуту" штурмувати Майдан у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року.

Крім того, Аблов є фігурантом іншої резонансної справи - щодо втручання деяких суддів ОАСК у роботу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомлялося, суддів Окружного адмінсуду Києва Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка і його голову Павла Вовка у серпні допитали слідчі Генпрокуратури та вручили їм повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.