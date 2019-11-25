ВРП вважає коментарі Рябошапки шкідливими для судової реформи

Вища рада правосуддя (ВРП) вважає неприпустимими політичні коментарі генпрокурора України Руслана Рябошапки щодо темпів впровадження судової реформи.

Про це ідеться в публічному зверненні ВРП щодо заяв генпрокурора Рябошапки, опублікованому на сайті відомства.

“Вища рада правосуддя вважає неприпустимими політичні коментарі генерального прокурора щодо темпів впровадження судової реформи, які прозвучали в інтерв’ю «Радіо Свобода» від 15 листопада 2019 року. Коли подібні заяви лунають в контексті впровадження змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», то вони нівелюють цілі судової реформи і нової реформи прокуратури, а не сприяють їх реалізації”, - ідеться у зверненні.

Також наголошується, що “жодна судова реформа не повинна перетворюватися на політичну кампанію з дискредитації судової системи або інструмент її інституційного руйнування”.

“Відповідно до статті 126 Конституції України незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється”, - наголошується в опублікованому документі.

У ВРП зазначають, що незалежність суддів забезпечується особливим порядком їх обрання або призначення на посаду та звільнення, забороною будь-якого впливу на суддів, захистом їхніх професійних інтересів, особливим порядком притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, забороною суддям належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, займатися за сумісництвом певними видами діяльності тощо.

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“Дотримання цих засадничих принципів у ході судової реформи має визначальне значення і є єдиним критерієм успіху такої реформи і її відповідності міжнародним стандартам”, - вважають у ВРП.

Таким чином, ідеться у зверненні, висловлювання генпрокурора в інтерв’ю стосовно діяльності суддів, у тому числі вищих інстанцій, і членів ВРП “суперечать принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, який гарантує кожній гілці влади незалежність, оскільки Конституцією України та законами України на прокуратуру не покладено повноважень з нагляду та контролю за реалізацією судової реформи”.

У ВРП нагадали, що Рябошапка в ексклюзивному інтерв’ю проєкту “Радіо Свобода” та “Голосу Америки” “Настоящее время” розповів, що судова система так і залишилася “закритою кастою, де кілька прізвищ фактично управляють нею”.

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“Президент зробив перший крок, намагаючись перезавантажити орган, котрий відповідає за відбір і звільнення суддів. І відразу ми побачили саботаж з боку органу, котрий відповідає за звільнення суддів, з боку Вищої ради правосуддя. І саботаж з боку Верховного суду. Я думаю, що тут потрібні ще радикальніші заходи. Можливо, треба спробувати спілкуватися з саботажниками в рамках кримінально-процесуального кодексу”, - сказав у інтерв’ю Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2019 року в Україні набув чинності закон “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”.