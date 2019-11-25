ВРП вважає коментарі Рябошапки шкідливими для судової реформи

ВРП вважає коментарі Рябошапки шкідливими для судової реформи

Укрінформ
Вища рада правосуддя (ВРП) вважає неприпустимими політичні коментарі генпрокурора України Руслана Рябошапки щодо темпів впровадження судової реформи.

Про це ідеться в публічному зверненні ВРП щодо заяв генпрокурора Рябошапки, опублікованому на сайті відомства.

“Вища рада правосуддя вважає неприпустимими політичні коментарі генерального прокурора щодо темпів впровадження судової реформи, які прозвучали в інтерв’ю «Радіо Свобода» від 15 листопада 2019 року. Коли подібні заяви лунають в контексті впровадження змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», то вони нівелюють цілі судової реформи і нової реформи прокуратури, а не сприяють їх реалізації”, - ідеться у зверненні.

Також наголошується, що “жодна судова реформа не повинна перетворюватися на політичну кампанію з дискредитації судової системи або інструмент її інституційного руйнування”.

“Відповідно до статті 126 Конституції України незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється”, - наголошується в опублікованому документі.

У ВРП зазначають, що незалежність суддів забезпечується особливим порядком їх обрання або призначення на посаду та звільнення, забороною будь-якого впливу на суддів, захистом їхніх професійних інтересів, особливим порядком притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, забороною суддям належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, займатися за сумісництвом певними видами діяльності тощо.

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“Дотримання цих засадничих принципів у ході судової реформи має визначальне значення і є єдиним критерієм успіху такої реформи і її відповідності міжнародним стандартам”, - вважають у ВРП.

Таким чином, ідеться у зверненні, висловлювання генпрокурора в інтерв’ю стосовно діяльності суддів, у тому числі вищих інстанцій, і членів ВРП “суперечать принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, який гарантує кожній гілці влади незалежність, оскільки Конституцією України та законами України на прокуратуру не покладено повноважень з нагляду та контролю за реалізацією судової реформи”.

У ВРП нагадали, що Рябошапка в ексклюзивному інтерв’ю проєкту “Радіо Свобода” та “Голосу Америки” “Настоящее время” розповів, що судова система так і залишилася “закритою кастою, де кілька прізвищ фактично управляють нею”.

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“Президент зробив перший крок, намагаючись перезавантажити орган, котрий відповідає за відбір і звільнення суддів. І відразу ми побачили саботаж з боку органу, котрий відповідає за звільнення суддів, з боку Вищої ради правосуддя. І саботаж з боку Верховного суду. Я думаю, що тут потрібні ще радикальніші заходи. Можливо, треба спробувати спілкуватися з саботажниками в рамках кримінально-процесуального кодексу”, - сказав у інтерв’ю Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2019 року в Україні набув чинності закон “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”.

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