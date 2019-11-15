Верховний суд просить КСУ розглянути закон про перезапуск судової реформи

Верховний Суд направить до КСУ подання щодо конституційності низки положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", який серед іншого передбачає скорочення кількості суддів ВС з 200 до 100.

За відповідне рішення у п’ятницю під час пленуму Верховного Суду проголосували 168 суддів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є як у юристів і як суддів сподівання, що Конституційний Суд розгляне наше звернення. Проаналізує низку положень закону, які ми зазначаємо", - сказала голова Верховного Суду Валентина Данішевська.

Крім того, судді просять Конституційний Суд розглянути їхнє подання як невідкладне.

"Сподіваємося, що це врятує судову систему від впровадження у життя неконституційних положень закону", - додала Данішевська.

Так, Верховний Суд просить Конституційний Суд розглянути на конституційність окремих положень частини першої статті 37, статей 94, 95, пункту третього частини третьої статті 135 закону від 2 червня 2016 року "Про судоустрій і статус суддів", частини першої статті 44, частини 4 статті 48 закону від 21 грудня 2016 року "Про вищу раду правосуддя" у редакції закону від 16 жовтня 2019 року "Про внесення змін до Закону "Про судоустрій та статус суддів" та деяких законів щодо діяльності органів суддівського врядування", а також пунктів 2, 4, 5, 6, 7, 9 його Прикінцевих та Перехідних положень статті 6, частинам першій і другій статті 8, частині другій статті 19, частині першій статті 24, частинам першій і другій статті 55, частині першій статті 58, частинам першій, п’ятій і шостій статті 126 Конституції.

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”.

Ухвалений закон передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Документом пропонується визначити, що суддівська винагорода встановлюється за єдиними правилами для всіх суддів незалежно від умов проходження ними кваліфікаційного оцінювання, оскільки усі судді судової системи мають єдиний правовий статус і є рівними перед законом.

Закон визначає необхідність скоротити склад Верховного Суду до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.