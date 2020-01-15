Вибух на заводі у Каталонії: українці можуть звертатись на "гарячу лінію" Генконсульства

Громадянам України у разі надзвичайної ситуації у зв'язку з вибухом на нафтохімічному заводі в Каталонії слід невідкладно звертатися на "гарячу лінію" Генконсульства у Барселоні.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook.

"У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Генерального консульства України в Барселоні за номером «гарячої лінії» + 34 629382936 (адреса електронної пошти gc_esb@mfa.gov.ua), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua", - йдеться у повідомленні

У Департаменті нагадали, що Управління цивільної оборони Каталонії радить людям, які перебувають поруч з ураженою зоною, не виходити на вулицю, зачинити двері та вікна, доки не стане відомо про масштаби аварії.

Як повідомлялося, ввечері 14 січня на нафтохімічному заводі BASF в Таррагоні (автономна область Каталонія) стався вибух, у результаті якого загинула одна людина, вісім отримали поранення і ще одна зникла безвісти.

Місцева влада повідомила, що викиду в повітря токсичних речовин не сталося, і місцеві жителі можуть бути спокійні.