ВР планує посилити соцзахист військових та їхніх сімей

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№2343).

Законопроєкт підтримали 340 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реалізація закону України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" дозволить посилити соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також створить сприятливі умови для вступу громадян на військову службу", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом передбачається врегулювати питання щодо впорядкування питань, пов’язаних з наданням відпусток військовослужбовцям; уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом; приведення термінології закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у відповідність до законів "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законів України; уточнення джерел фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією прав та соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Законопроєктом, зокрема, передбачається встановити, що мінімальний розмір посадового окладу військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби) не може бути меншим розміру двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, а мінімальний розмір окладу за військовим званням – одного розміру такого прожиткового мінімуму.

Законопроєкт також пропонує дозволити військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, за їх бажанням об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.

У зв’язку з хворобою військовослужбовця йому буде надаватися відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначатиметься характером захворювання.

Під час дії правового режиму воєнного стану або фактичного початку воєнних дій військовослужбовцям будуть надаватися відпустки для лікування, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 15 календарних днів та відпустки військовослужбовцям у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.

Також законопроєкт передбачає, що дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її (його) бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.