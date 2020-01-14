Рада відмовилася повторно розглядати зміни до закону про держслужбу

Верховна Рада відхилила закон "Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України" (№0970).

Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Закон №0970 не був підписаний Президентом, виходячи з того, що цим документом передбачається віднести посади працівників секретарів депутатських фракцій і груп у Верховній Раді до посад патронатної служби, що матиме наслідком непоширення на них основних положень закону України "Про державну службу". При цьому під час роботи на цих посадах вони позбудуться стажу державної служби. Не заперечуючи потреби врегулювання цього питання, Президент звертав увагу на необхідність комплексного підходу до удосконалення положень закону про державну службу, який набув чинності 1 травня 2016 року...", - пояснив перший віцеспікер, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук під час засідання ВР.

Окрім цього, він нагадав, зо 19 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади", який частково вирішує законодавчу неузгодженість.

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"У зв'язку з цим необхідності для повторного розгляду закону "Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України" (№0970) вже немає. Тому враховуючи вищезазначене, Президент пропонує відхилити закон, що надійшов на підпис", - додав Стефанчук.

Як повідомлялося, в листопаді 2016 року п'ятий Президент Петро Порошенко ветував закон "Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України".