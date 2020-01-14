Справа Майдану: судді обурені заявою ГПУ і заявляють про тиск

Судді у справі щодо ексберкутівців, обвинувачених у справі щодо розстрілів на Інститутській, висловили обурення заявою ГПУ щодо цієї справи, у якій, серед іншого, йшлося про роботу Святошинського райсуду Києва.

Таку заяву зачитав головуючий суддя у справі Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, він випадково дізнався зі ЗМІ про те, що 28 грудня на той момент ще Генеральна прокуратура України зробила певну публічну заяву щодо діяльності суду присяжних, і згодом суд знайшов таку заяву на сайті ГПУ.

“Суд, реагуючи на таке повідомлення, хоче висловити своє обурення тим, як на сайтах органів, працівники яких здійснюють повноваження сторони в процесі в даній справі, дозволяють собі прогнозувати, вказувати, як має діяти суд за тих чи інших обставин. Такого права не має ані Генеральна прокуратура, ані Офіс Генерального прокурора, ані будь-які інші посадові особи, незважаючи на їх статус. Тим більше — безапеляційні твердження, що буде продовжено судовий розгляд, що суд прийме рішення, які називаються (у заяві — ред.)”, - уточнив головуючий суддя.

За його словами, у суді висловлюють сподівання, що новостворений Офіс Генпрокурора “не буде повторювати помилки Генеральної прокуратури з цього приводу і в такий спосіб не буде здійснюватися, по суті, вплив на суд”.

“З розумінням ставлячись до того, що 28 грудня 2019 року Генеральна прокуратура вимушена була пояснювати якісь обставини чи звертатися до громадян з повідомленням якихось обставин, на наше глибоке бачення, як ми вважаємо, у даному випадку доцільно було б прокоментувати дії саме працівників Генеральної прокуратури і сказати про можливі подальші дії працівників прокуратури за обставин, які будуть розвиватися, а не казати, що буде робити суд”, - наголосив Дячук.

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Він додав, що з огляду на два фактори, а саме - публічне повідомлення Генпрокуратури щодо справи ексберкутівців, а також пов'язану з ним подію, - передачу обвинувачених на непідконтрольну територію, “суд на виконання вимог закону “Про судоустрій і статус суддів” буде обговорювати можливість повідомлення про втручання в діяльність складу суду присяжних в частині, що стосується здійснення правосуддя”.

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинувачуваними є п’ятеро колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Торік у лютому суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Після цього на сайті ГПУ з’явилася заява, у якій зазначалося, що судовий розгляд справи щодо ексберкутівців у справі щодо розстрілів на Інститутській буде продовжено. У заяві також зазначалося, що у випадку невиконання обвинуваченими обов‘язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ “Майорське” Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.