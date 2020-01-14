Новопризначеним прокурорам у справі Майдану заявили відвід

На засіданні Святошинського райсуду Києва з розгляду справи про розстріли на Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року представник потерпілих Євгенія Закревська заявила відвід новопризначеним прокурорам у справі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заявляю відвід всій групі прокурорів, зокрема і присутнім (на засіданні - ред.) - Шеваленко, Суботіну, Мазепіній", - уточнила Закревська.

У рамках мотивування своєї заяви про відвід вона вказала на деталі перебігу розгляду апеляційних скарг щодо запобіжних заходів ексберкутівцям, обвинувачуваним у справі про розстріли на Інститутській.

На думку Закревської, ці прокурори "не є незалежними, є упередженими, і перебувають під незаконним впливом, а тому підлягають відводу".

Інші представники потерпілих, зокрема Віталій Титич, Олена Сторожук, а також самі потерпілі підтримали цей відвід.

Своєю чергою адвокат ексберкутівців Стефан Решко зазначив, що суд не має підстав розглядати цей відвід, і попросив суд відмовити у задоволенні цього відводу.

Інші адвокати обвинувачуваних також заявили, що немає підстав вважати нових прокурорів у справі упередженими, і попросили суд не задовольняти цей відвід.

Крім того, самі прокурори заявили, що підстав для їх відводу нема.

Суд після цього пішов до нарадчої кімнати.

Також на початку судового засідання головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що "суду стало відомо, що обвинуваченим змінено запобіжні заходи на особисте зобов'язання", і що цих обвинувачених обміняли 29 грудня.

Дячук підкреслив, що суду ця інформація відома "виключно зі ЗМІ", оскільки жодної офіційної інформації з цього приводу Святошинський районний суд "на момент заходу в приміщення не отримав".

Він запитав адвокатів обвинувачених щодо інформації з цього приводу.

Адвокат Решко, звертаючись до судді Дячука, зазначив, що "повідомлена вами інформація відповідає дійсності".

За словами адвоката, 29 грудня, ексберкутівців доставили на КПВВ "Майорське", і "це останній раз, коли ми з ними спілкувалися".

"Понад 2 тижні не маємо контактів з нашими підзахисними... І у нас як у захисників навіть немає повного тексту судового рішення, прийнятого 28 грудня (про зміну запобіжних заходів на особисте зобов'язання ексберкутівцям - ред.), - заявив Решко.

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинувачуваними є п’ятеро колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Наприкінці грудня 2019 року за постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно, «зважаючи на зміну структури та штатного розпису Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді».

Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ “Майорське” Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.