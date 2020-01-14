Розстріли на Інститутській: суд продовжує розгляд справи

Святошинський районний суд Києва розпочав чергове засідання у справі про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд оголошує судове засідання продовженим", - сказав головуючий суддя Сергій Дячук.

На засіданні присутні адвокати обвинувачених, прокурори, а також потерпілі.

Справу розглядає колегія суддів на чолі із суддею Дячуком.

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинувачуваними є п’ятеро колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Торік у лютому суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ “Майорське” Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.