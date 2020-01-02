Представники потерпілих у справі ексберкутівців звернулися до ГПУ - адвокат Закревська

Представники родин героїв Небесної сотні звернулися до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади з проханням замінити склад прокурорів у справі ексберкутівців.

Про це у Facebook повідомила адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

«Вчора під ялинку Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» звернулась до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади - бо на додачу від звільнення обвинувачених, ми під час розгляду клопотання в апеляційному суді ще й втратили в повному складі обвинувачення», - написала Закревська.

За її словами, прокурорів, котрі належним чином представляли обвинувачення у справі, та решту групи, яка здійснювала важливу роботу щодо підготовки до судових засідань, збирання доказів, «викинули зі справи і замінили на маріонеточних прокурорів».

У зв’язку з цим представники родин героїв Небесної сотні звертаються до комісії з добору керівного складу органів прокуратури з проханнями затвердити на адміністративних посадах Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова. Водночас вони просять не затверджувати Сергія Куцого на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

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Окрім того, у генпрокурора Руслана Рябошапки і його заступника Віктора Трепака вимагають:

«Відсторонити від участі у кримінальних провадженнях по справах Майдану і перевести із Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна. Звільнити з посади керівника департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Віктора Мисяка, оголосити відкритий конкурс на цю посаду».

Як повідомлялося, 28 грудня Київський апеляційний суд відмовився скасовувати ухвалу суду першої інстанції про продовження запобіжних заходів ексберкутівцям Сергію Тамтурі, Павлу Аброськіну, Олександру Маринченку, Олегу Янішевському та Сергію Зінченку. Їх звільнили з-під варти під особисте зобов'язання.

29 грудня на КПВВ “Майорське” Донецької області відбувся обмін полоненими. У списку на обмін опинилися і п'ятеро згаданих ексбійців спецпідрозділу "Беркут".